publié le 20/11/2017 à 11:46

C'est l'humoriste le plus écouté de France, avec plus de 1,9 million d'auditeurs scotchés derrière leur poste ou leur smartphone chaque matin de la semaine sur RTL(*). Laurent Gerra a fêté lundi 20 novembre sa 2.500e sur la première radio de France. Entouré de Yves Calvi, de sa partenaire Jade et de ses auteurs, celui qui officie depuis 2007 a proposé une émission spéciale en public et en direct du Grand Studio entre 8h45 et 9h30. Un anniversaire placé sous le signe de l'humour et du rire avec, au programme, des sketchs, des chansons et des surprises.



Dans une ambiance très festive, Laurent Gerra a notamment imité des politiques (Alain Juppé, François Bayrou, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, José Bové ou encore François Mitterrand), des personnalités du petit écran (Patrick Sébastien, les Deschiens) comme des artistes du théâtre (Fabrice Luchini) ou de la chanson (Francis Cabrel).



(*) Selon le sondage Médiamétrie 126.000 septembre-octobre 2017.