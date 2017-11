publié le 20/11/2017 à 14:10

C'est un jour très spécial. Laurent Gerra a célébré lundi 20 novembre sa 2.500e sur RTL. Pour fêter cela comme il se doit, l’humoriste a mis les petits plats dans les grands. Épaulé par Yves Calvi, sa partenaire Jade et ses auteurs, l’imitateur a proposé une émission spéciale en public et en direct avec au programme, un échantillon de ses plus illustres personnages. À commencer par Fabrice Luchini pour une imitation déjantée.



Avec la voix irrésistible de l'acteur, l'humoriste en profite pour évoquer le rachat de RTL par le groupe M6 et taquiner son nouveau patron, Nicolas de Tavernost. "On sent qu'il y a de l'économie à RTL ! déclare Laurent Gerra. Si, comme le dit Alain (le philosophe), l'argent est bête, ça veut dire que RTL est une radio hyper-intelligente."

Et de poursuivre : "J'ai lu que M6 avait racheté RTL. Je le connais le patron de M6, Nicolas de Tavernost, énorme pince. Énorme pince !" Une réplique qui provoque l'hilarité sur le plateau.

"Je ne veux pas vous faire peur les enfants mais il va falloir entrer dans la nouvelle économie !" prévient Laurent Gerra qui recommande d'aller "mollo sur les post-it et les Stabilo". "Il contrôle tout le Tavernost ! Et bien éteindre la lumière quand on quitte la pièce !" Un sketch drôle, impertinent, à revoir absolument.