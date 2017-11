publié le 21/11/2017 à 09:43

La reine Elizabeth II et le prince Philippe ont fêté lundi 20 novembre leur soixante-dixième anniversaire de mariage. Un événement qui a mis en émoi l'Angleterre. Les cloches de Westminster ont retenti pour l'occasion. "Il n'y a pas que les cloches qui ont retenti !", lâche alors Valéry Giscard d'Estaing, imité par Laurent Gerra. Quand Mademoiselle Jade lui demande s'il se sent concerné par cet événement, l'ancien chef de l'État répond : "Sachez que ça aurait pu être moi, à la place du prince Philippe !"



Son interlocutrice lui demande quelques explications. "J'étais jeune et beau. Je le suis toujours d’ailleurs. Je faisais un séjour linguistique au Royaume-Uni et j'ai rencontré la jeune Elizabeth. Et je l'ai faite couiner, la Queen !", raconte VGE. "Je croyais que c'était avec Lady Diana que vous aviez eu une aventure ?", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "J'ai fait tout l'arbre, tout l'arbre généalogique !", lâche-t-il . "La reine mère : très couguar, la reine mère, très MILF. Mais aussi la duchesse de Kent, la marquise de Windsor, la princesse d'York".

"J'ai envoyé la sauce, la worcestershire sauce", poursuit Valéry Giscard d'Estaing, toujours imité par l'humoriste. "Une boucherie. J'ai vengé la France. Les Rosebeefs ont brûlé Jeanne d'Arc. Moi j'ai mis le feu aux Anglaises !", éructe-t-il. "Et méfiez-vous, le vieux volcan est encore actif. Elle va dérouiller la Kate et la Pippa, hashtag Balance ton Giscard !", conclut-il.