Laurent Gerra imitant Jean-Pierre Raffarin : "The peace needs the war to win against the peace"

"The peace needs the war to win again the peace", argue-t-il. Ce qui, une fois traduit par l'intéressé, donne : "Pour qu'il y ait la paix, il faut au préalable qu'il y ait eu la guerre. Et je m'en réjouis, c'est bien parti !"

REPLAY - Ce mardi 5 septembre, Laurent Gerra a imité Jean-Pierre Raffarin, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, Michel Houlellebecq, Grand Corps Malade et Jean-Michel Aphatie.

