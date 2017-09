et Jade

publié le 01/09/2017 à 09:26

C'est Alain Juppé qui a été imité en premier lieu par Laurent Gerra ce vendredi 1er septembre. Après avoir pris des nouvelles de l'équipe de la Matinale de RTL, le maire Les Républicains de Bordeaux raconte ses vacances. Il s'est notamment rendu à la page de Montalivet. Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer que c'est une plage naturiste, il tonne : "Oui, et où est le problème ?". N'a-t-il pas eu peur que les paparazzis le prennent en photo en tenue d'Adam ? "Pour séduire les militants, j'ai l'intention de bien les faire marrer , et c'est dans cette perspective que je me suis entraîné", poursuit-il.



"J'ai raconté aux pêcheurs de la plage de Montalivet ma nouvelle blague totalement hilarante, celle du goûteur de moules d'Andernos-les-Bains atteint de paragueusie, une altération du sens des saveurs au niveau des papilles gustatives", raconte Alain Juppé, toujours imité par l'humoriste.