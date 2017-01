REPLAY - Au menu ce 24 janvier : Johnny Hallyday, Jean-Luc Bennahmias, Roman Polanski, Lambert Wilson, "Les parapluies de Montebourg" et "Gérard Depardieu chante la fête".

24/01/2017

L'équipe de Laissez-vous tenter recevait Thierry Frémaux sur RTL mardi 24 janvier pour le film Lumière, l’aventure commence et son livre Sélection officielle. Johnny Hallyday, imité par Laurent Gerra, a eu vent de la visite du délégué général du Festival de Cannes.



"Cela tombe bien que Thierry Frémeaux soit votre invité parce qu’il y a une question qui m'énerve. J'ai appris que les inventeurs du cinéma, ils s'appelaient Lumière. C’est logique parce que pour faire des films, il faut de la lumière. Parce que dans le noir, c’est noir ; et c’est pas possible de tourner un film à moins d’allumer la lumière. Ceci dit, les films, il vaut mieux les regarder dans le noir que dans la lumière, mais si on veut filmer des gens qui regardent un film dans le noir, il faut des lumières. Ohhh , j’y comprends rien !", déclare le chanteur.



"Vous devriez aller voir le film de Thierry Frémaux sur les frères Lumière, vous trouveriez sûrement la réponse", lui conseille Mademoiselle Jade. "Justement, comme Thierry Frémaux les connait bien, je voulais lui demander si je ne pourrais pas les rencontrer", demande Johnny, toujours imité par l'humoriste.



Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'ils sont morts depuis longtemps, l'artiste s'exclame : "Vous voulez dire que les Lumière se sont éteints ? OK, eh bien moi je ne suis peut-être pas une lumière, mais je peux vous dire que grâce à mon ami Thierry Fémaux, ils sont pas prêts de rentrer dans l’ombre les frères Lumière".