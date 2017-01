REPLAY - En ce vendredi 20 janvier, Laurent Gerra prête sa voix à François Hollande, Dominique Besnehard, Franck Ribéry, Haroun Tazieff et Patrick Sébastien.

par Laurent Gerra , Jade publié le 20/01/2017 à 10:01

C'est François Hollande qui est imité ce vendredi 20 janvier par Laurent Gerra. Un chef de l'État bien couvert, puisqu'il arbore une parka, une chapka, un cache-nez et des moufles bien fourrées. "C'est pour faire des économies de chauffage. Hier soir, j’ai fait tourner mon sèche-linge et mon lave-vaisselle après minuit", raconte-t-il. "Jusqu'au bout de mon mandat, je donnerai l’exemple aux Français. Les Français dont je tiens à saluer le courage pendant cette période de froid, car ils ont su résister aux attaques d’un hiver particulièrement agressif", poursuit-il.



"J'appelle d’ailleurs la gauche, notamment les candidats aux primaires de la gauche, à éviter la division, car en se serrant les uns contre les autres, on a plus chaud", lance le Président, toujours imité par l'humoriste. Mademoiselle Jade en profite pour lui demandé s'il a regardé le troisième débat de la Belle Alliance populaire. "Non, hier soir je suis allé voir Hit Parade au Palais des Congrès", avoue-t-il.



"Décidément, vous allez au spectacle à chaque débat des primaires", lui fait-elle remarquer. "Oui, mais j'ai le droit !", se défend François Hollande. "Après le show, j'ai voulu aller dans les loges pour féliciter Dalida, Mike Brant, Sacha Distel et Claude François. Mais on m'a dit qu’ils étaient partis. C'est odieux, ils ne m'ont même pas attendu. Disparus, pschit !", déplore-t-il.