REPLAY - Ce lundi 23 janvier, Laurent Gerra a imité François Hollande, Guy Bedos, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Bennahmias, Philippe de Villiers et Jean-Michel Aphatie.

par Laurent Gerra , Jade publié le 23/01/2017 à 09:35

C'est François Hollande qui est imité ce lundi 23 janvier par Laurent Gerra. "Bonjour Arlette Ferrari. Vous m’entendez bien même si j’ai les pieds en l’air et la tête en bas ?", demande le chef de l'État à Mademoiselle Jade. "C’est vrai que vous êtes dans l’hémisphère Sud, au Chili plus précisément. Qu’est-ce que vous faites là-bas, monsieur le Président ?", l'interroge son interlocutrice. "J'avais des miles à finir avant la fin de mon mandat. Et puis après le Chili, j’irai en Colombie, rendre hommage à Jacques Vabre, ce savant français qui a inventé le café moulu. Et comme lui, là bas, maintenant, on m’appelle El Gringo !", répond-il.



Alors que tout le monde commente les résultats du premier tour de la primaire de la gauche, nous sommes curieux de connaître l'avis de François Hollande. "Autant vous le dire tout de suite, Karine Le Marchand, je n’ai pas voté à la primaire de la gauche. Non pas parce que je boudais, comme je l’ai lu ça et là, mais parce qu’Emmanuel Macron m’a dit que si je m’engageais auprès du PS, il ne m’embaucherait pas dans son gouvernement", explique le Président, toujours imité par l'humoriste.



"Tout s’explique, voilà une info intéressante. Et vous seriez pressenti pour quel poste en cas d’élection d'Emmanuel Macron ?", ose Mademoiselle Jade. "Secrétaire d'État à la coiffure. Alors, en marche !", clame le Président.