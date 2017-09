publié le 13/09/2017 à 09:56

Des incidents ont émaillés mardi 12 septembre les manifestations contre la loi Travail. Les forces de l'ordre ont interpellé treize personnes. Qu'en pense le ministre de l'Intérieur ? "C'était super !", réagit Gérard Collomb, imité par Laurent Gerra. "Tout de même, des manifestants ont lancé des projectiles sur les policiers", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "C'est vraiment super ! Comme ça aux JO de 2024 à Paris, on aura plein de médailles françaises au lancé du poids. C'est prometteur", réplique-t-il. "J'en ai vu qui sautaient vachement bien les barrages policiers : on vise le podium au 110 mètres haies !", se réjouit-il encore.



Pendant ce temps, Emmanuel Macron a pris le temps d'expliquer sa sortie sur les "fainéants". Le chef de l'État estime que ses propos ont été déformés. "Emmanuelounet a raison ! Ses propos sur les sans-dents ont été déformés. Emmanuelounet est comme moi un homme de gauche. Jamais il ne parlerait ainsi de ces jean-foutre qui vivent au crochet de la société !", analyse François Hollande, imité par Laurent Gerra.

"Voilà pourquoi je lui conseille d’embaucher mon ex-chargé de communication, Gaspard Gantzer", ose l'ancien chef de l'État. "Trop tard, il a rejoint RTL", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Et bien il n’a qu'à prendre mon ex-ministre Aurélie Filippetti", propose François Hollande. "Trop tard, elle aussi a été embauchée par RTL", dit son interlocutrice.



"Mais c'est quand même fou, ça ! RTL a plus fait pour l’emploi en quinze jours que moi en cinq ans !", tonne l'ancien président, toujours imité par l'humoriste. Et de poursuivre : "Du coup, vous n'auriez pas, par hasard, besoin d'un autre chroniqueur ? Je ne sais pas, moi, par exemple un envoyé spécial à Tulle..."