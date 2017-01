REPLAY - Ce jeudi, l'Élysée fête l'Épiphanie en avance, DSK aime "La Galette", et la nouvelle lettre de François Mitterrand à sa maîtresse Anne Pingeot.

par Laurent Gerra , Jade publié le 05/01/2017 à 10:29

Au Palais de l'Élysée aussi, on s’apprête à fêter les Rois. Certains sont même en avance. François Hollande et Julie Gayet ont ainsi reçu la visite d’un roi mage tout droit venu de l’Institut du monde arabe. "Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Tel l’ami du petit déjeuner, je viens toujours au bon moment, mais cette fois, pas avec mes pains et mes croissants", lance Jack Lang, imité par Laurent Gerra. "Dommage ! Elle aime bien ça les croissants, Julie. Mais j’ai faim, moi ! Qu’est-ce que tu nous as apporté ?", demande le chef de l'État, aussi imité par l'humoriste.



"Surprise ! Une galette des rois de chez Michalak - quel bel homme ! Il a fait une galette en pâte feuilletée inversée, glacée au beurre pommade, dorée à l’œuf d’autruche et lustrée au sirop d’érable ! Une tuerie, Jean-Marie !", clame Jack Lang. Le chef de l'État veut la goûter sans attendre. "Mais enfin, François, tu ne préfères pas attendre un peu ? L’épiphanie, c’est demain !", lui fait remarquer sa compagne, imitée par Mademoiselle Jade. "Noooon ! Depuis mon renoncement, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux ! Alors les gourmands, c'est maintenant !", s'énerve François Hillande.



"Ne t’empiffre pas trop, mon Fanfan. Sinon, tu ne rentreras plus dans ton casque", l'avertit Julie Gayet. " M'en fout ! C’est fini les casques, ma Julie. Je viendrai te voir rue du cirque en Vélib', si je veux !", lâche-t-il.