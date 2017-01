REPLAY - Au menu du 3 janvier : Arnaud Montebourg, Guy Bedos, François Bayrou et Stéphane Bern.

> Laurent Gerra imitant Arnaud Montebourg : "Bonne année à tous ceux qui sont contre" Crédit Image : Romain Boé Crédit Média : Laurent Gerra Télécharger

par Laurent Gerra , Jade publié le 03/01/2017 à 09:38

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est sous l'oeil du vrai Arnaud Montebourg que Laurent Gerra entame son imitation du mardi 3 janvier. "Bonne année à vous, et bonne année à tous ceux qui sont contre", lance l'ancien ministre de l'Économie, imité par l'humoriste. "Contre quoi, exactement ?", demande Mademoiselle Jade. "Contre tout ce qui ne va pas", lui répond-il. "Cela risque de faire beaucoup de monde", lui fait-elle remarquer. "Eh bien ce n’est pas grave, nous nous serrerons", lance-t-il.



Mademoiselle jade lui fait remarquer qu'en 2012, Arnaud Montebourg s'était présenté aux primaires comme le candidat de la "nouvelle France". Pense-t-il recommencer cette année ? "Eh bien non ! Cette année, je serai le candidat de la nouvelle nouvelle France, car il faut savoir moderniser ses idées", fait-il savoir. Que va-t-il proposer concrètement ? "Très concrètement, je vais proposer aux électeurs de gauche que ça aille mieux". Il ne sera pas le seul ? "Eh bien tant mieux, j'aurai besoin de tout le monde face à Manuel Vals, Benoit Hamon, Vincent Peillon. Et surtout de Guy Bedos", lance-t-il.



Pourquoi Guy Bedos ? "Parce je crois qu'il fallait rajeunir mon équipe de campagne. Et puis Guy Bedos est quelqu'un qui a du toupet, beaucoup de toupet, un très joli toupet", avoue Arnaud Montebourg, toujours imité par Laurent Gerra.