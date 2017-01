REPLAY - C'est sous le regard de Manuel Valls que Laurent Gerra a imité l'ancien premier ministre, mais aussi François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Souchon ou Emmanuel Macron.

par Laurent Gerra , Jade publié le 04/01/2017 à 09:33

En ce début d’année présidentielle, chez Emmanuel et Brigitte Macron, à peine rentrés de leur voyage très photographié au Portugal, on est en pleins préparatifs. Un bruit bizarre se fait entendre. "Emmanuel, descends tout de suite de ce monte-escaliers ! Bon sang de bonsoir, tu ne grandiras donc jamais ?", lance l'épouse de l'ancien ministre de l'Économie, imitée par Laurent Gerra sous les yeux de l'ancien premier ministre Manuel Valls. "Wiiiizzzz ! Je monte, je monte à toute vitesse comme dans les sondages ! Plus haut que Fillon ! Plus haut que Valls", lance celui-ci, imité aussi par l'humoriste. Et de clamer en s'égosillant : "Plus haut que tout le monde !"



"Ça suffit, maintenant ! Cela ne te suffit pas d’avoir tout déréglé le lit électrique ? Le chat est resté coincé dedans ! Tu ferais mieux de te préparer : demain, tu dois partager la galette avec les militants", tonne Brigitte Macron. "Fastoche, Brigitte ! La galette, c’est mon truc ! J'ai quand même été ministre de l'Économie", lui répond-il.



"Mais dis-moi, Brigitte, si on mange la galette avec les militants, qui sera le roi ?", demande Emmanuel Macron à son épouse. "Ça, Emmanuel, ça dépendra du hasard", assure-t-elle. "C’est trop re-lou, le hasard ! Je veux être le roi, je veux être le roi !", s'étrangle-t-il. "Tu seras le roi si tu trouves la fève dans ta part de galette", le raisonne Brigitte. "Je veux la fève, je veux la fève !", lance-t-il de plus belle. "Tu sais, c’est peut être moi qui aurait la fève", avertit Brigitte Macron. "Si tu croques la fève, tu vas encore te casser un bridge", marmonne son époux.