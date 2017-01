REPLAY - En ce 2 janvier, Laurent Gerra a imité Alain Juppé, François Fillon, Marine Le Pen, Philippe de Villiers et Gérard Depardieu.

par Laurent Gerra , Jade publié le 02/01/2017 à 09:24

C'est Alain Juppé qui ouvre le bal des imitations de Laurent Gerra en ce début 2017. "Vous semblez vous être bien remis des épreuves de l’année 2016é, fait remarquer Mademoiselle Jade au maire de Bordeaux. "Effectivement, c’est un homme apaisé et qui pète le feu que vous avez devant vous. J’ai passé une trêve hivernale heureuse, en cure à Tamalou-les-Bains, une station de la chaîne thermale du soleil", explique l'intéressé.



"À Tamalou-les-Bains ? Vous souffriez de quoi exactement ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Eh bien, depuis la primaire de la droite et du centre, j’avais comme qui dirait mal au cul. Mais tout ça c’est du passé. Je suis revenu en grande forme !", lance Alain Juppé. "C’est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir mettre toute votre énergie retrouvée au service de la campagne de François Fillon", ose Mademoiselle Jade. "Alors ça, ça me ferait encore plus mal au fondement que ces saloperies de primaires ! Après les douches froides et les cataplasmes de Tamalou-les-Bains, je ne vais certainement pas me mettre aux lavements", rétorque le maire de Bordeaux, toujours imité par l'humoriste.



"Une bonne résolution, peut-être, à nous confier pour 2017 ?", lui demande Mademoiselle Jade. Réponse d'Alain Juppé : "Ne plus jamais répondre aux questions à la con de ces abrutis de journalistes. Fait chier, merde !"