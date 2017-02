REPLAY - Au menu ce 1er février : Jack Lang, Céline Dion, Jean-Pierre Raffarin, Fabrice Luchini et Stéphane Marie.

par Laurent Gerra , Jade publié le 01/02/2017 à 09:31

Alors qu’au Parti socialiste l'approche de la présidentielle agite les esprits, au Palais de l'Élysée règne une toute autre ambiance, pleine de calme et de recueillement. François Hollande est en plein somme. Quelqu'un toque à la porte. C'est Jack Lang. "François, mais qu’est-ce que tu fais encore au lit à 17 heures ? Secoue-toi, voyons ! J’ai un super plan pour toi !", lance l'ancien ministre de la Culture au chef de l'État, tout deux imités par Laurent Gerra.



"Entre Jack ! Mais j’espère que tu ne m’as pas réveillé pour me parler de la présidentielle. Je sais que tu as soutenu ce traître de Valls. Mais je m'en fous, plus rien à cirer du PS !", clame le Président. "Je m’en tamponne autant que toi de tous ces tocards ! Laissons-les se déchirer entre eux. Moi, je te propose que nous nous lancions, toi et moi, dans la comédie musicale. C’est ça, l’avenir !", lui confie son visiteur.



Jack Lang lui annonce qu'il va lancer un spectacle intitulé La La Lang. "Un feel good movie qui raconte toute mon histoire depuis ma naissance à Mirecourt dans les Vosges. Et c’est d’ailleurs pour ça, Raïssa, que ce musical sera tourné à Saint-Dié, avec les plus grands comédiens-danseurs vosgiens", explique l'ex-ministre, toujours imité par l'humoriste. Parmi eux : Fred Hamster, Judy Guirlande, Ginger Grosderche, Leslie Caron de chiotte, James Stewartagueule ou encore Gene Quel-Idiot.