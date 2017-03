publié le 27/03/2017 à 09:29

Décidément, cette campagne présidentielle atypique est une source inépuisable de rebondissements. Imaginons comment le regretté Yves Robert aurait mis en scène les récentes accusations d'espionnage de François Fillon contre François Hollande. "Gaumont France et Yves Robert présentent Le gros brun avec un cabinet noir, une comédie politico-policière librement inspirée par la campagne présidentielle de 2017", déclame Mademoiselle Jade.



Avec, dans le rôle du gros brun, François Hollande . "J'en entends qui disent que j’ai espionné François Fillon et sa femme Pénélope. Je dis : ce n’est pas possible, je n’ai jamais eu de cabinet noir. C'est pas pratique, on fait pipi à côté. On en met partout et on se fait engueuler par Julie !", lance le chef de l'État imité par Laurent Gerra. François Fillon campe le candidat sur écoute. "Mes amis, j’ai le cuir solide mais ils m’espionnent jour et nuit. Alors arrêtez de m’offrir des montres, des costards, des voitures, des bijoux, des voyages, des vestes forestières", déclare le candidat de la droite, lui aussi imité par l'humoriste.

Le gros brun avec un cabinet noir est marqué par la participation exceptionnelle de Jane Birkin dans le rôle de Pénélope Fillon. "C'est digoulasse, ce qu’il a fait à mon mari, le Président tout teinté. Comme il a rien à foutre, il nous écoute dans sa cabinette black et après il appelle le presse pour tout balancer sur nous. C’est horribeul !", pleurniche-t-elle. "Arrête de pleurer, Pénélope, c’est moi qui les intéresse", lui dit son mari.