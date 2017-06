publié le 14/06/2017 à 09:47

En visite à Paris, la première ministre britannique Theresa May a rencontré mardi 13 juin le Président Emmanuel Macron et a également pu faire la connaissance de son épouse Brigitte. Une visite commentée en couple par les deux époux. "Emmanuel, Emmanuel, à quoi tu joues avec cette Theresa May ? Tu crois que j’ai pas vu ton petit manège...", lance la femme du Président, imitée par Laurent Gerra. "Mais euh, Brigitte, on n'a rien fait de mal, on a juste parlé du Brexit !", se défend celui-ci, imité lui aussi par l'humoriste.



"C'est ça ! Dis tout de suite que j'ai rêvé. Et que je te parle anglais, et que je te propose de la sauce à la menthe pour les petits poix. Et vous n'avez pas trop chaud ? Et how do you do ? Et patati et patata... Même avec Angela Merkel, tu n'en fais pas autant !", tempête Brigitte Macron. "Mais non, Brigitte, je te jure que tu te fais des idées !", lance son mari. "Tu crois que je sais pas que tu as toujours aimé les petites Anglaises avec des grandes dents ! Et puis tu sais, Emmanuel, j'en ai marre qu'on dise que tu es un président Jupiter, et jamais on dit que je suis ta Vénus", renchérit-elle.

Soudain, le téléphone sonne. "Et voilà ! Depuis que tu es président, on ne peut même plus se faire des scènes tranquillement !", se désole l'épouse du chef de l'État. C'est le chanteur Renaud qui est au bout du fil.