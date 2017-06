et Jade

publié le 12/06/2017 à 09:32

À peine connus les résultats du premier tour des législatives, Niolas Sarkozy, alias Don Sarkoleone (le capo dei tutti capi de la famille Les Républicains) a reçu la visite d’un de ses lieutenants les plus assidus. "Entre, Don Raffarino. Mais essaye d’être bref, je suis en train de mettre au point une nouvelle méthode pour empêcher que les clients de mes hôtels internationals que je m'occupe maintenant, ils emportent les peignoirs de bain dans leurs valises", lance l'ancien chef de l'État à son visiteur, tout deux imités par Laurent Gerra.



"Don Nico, laisse tomber les peignoirs", l'enjoint Jean-Pierre Raffarin. "C'est grave, c'est très grave ! C'est le big bang, c'est une déroute, une Bérézina pour notre famille. Même cette pauvre Nathalie Cause-toujours-Mauricette s'est fait descendre, et elle va devoir chercher du travail, oui du travail !", s'alarme l'ancien premier ministre. "Mais je comprends pas pourquoi que tu t'agites comme ça, Don Raffarino. Tu t'es quand même rallié à Don Macrono", lui fait remarquer son hôte.



"C'est vrai, Don Nico. J'ai dit de façon désintéressée que je suis Macrono-compatible. Mais trop, c'est trop !", convient Jean-Pierre Raffarin. "Si la macrono-mania continue, il va se passer la même chose au Sénat. Ils vont virer tous les vieux, et je sens que je vais être jeté comme une vieille chaussette !", redoute-t-il.



"Quelle ingratitude, ce Don Macrono quand même ! Ne te fais pas de soucis, Don Raffarino, je te trouverai une place de concierge dans un de mes hôtels. Mais décidemment, ça se confirme : Don Macrono, il est tout pareil que moi, mais en beaucoup mieux", lance Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste.