publié le 13/06/2017 à 09:27

Ce mardi 13 juin, Stéphane Bern nous fait voyager dans le temps pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire pour France 2. "Une visite immobilière, puisque après les résultats du Parti socialiste au premier tour des élections législatives, je vous propose de découvrir un magnifique hôtel particulier, situé au 10 de la rue de Solférino, qui sera bientôt en vente à prix cassé ! Alors, suivez-moi !", nous invite le journaliste, imité par Laurent Gerra.



"Il règne un silence total comme quand on porte des boules Quies en cire naturelle et malléable qui s'adaptent parfaitement à la forme du conduit auditif. Et n'oubliez pas, après usage, de les offrir à vos enfants en guise de pâte à modeler. Ah oui, vraiment, avec mes boules Quies, je n’entends plus personne larguer des caisses", poursuit l'animateur.

Le voici devant une porte capitonnée. Mais qu'y a-t-il derrière ? "Oh, la pièce est vide ! Mais voici que j’entends une rumeur qui enfle. Les ultimes militants socialistes furieux qui scandent : 'Aux chiottes Camba ! Aux chiottes Camba !'. Et c'est effectivement ce qui se passe !", raconte Stéphane Bern, toujours imité par l'humoriste.



"Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, vient de surgir en me bousculant pour s'enfermer dans ses toilettes", raconte-t-il. "Je crois qu'il aimerait pouvoir s'en échapper discrètement et il se demande : 'Il est où, le trou ? Il est où, le trou ?', et il constate qu'après la déculottée de dimanche, le trou financier est de plusieurs millions d'euros pour le PS !", ajoute-t-il.