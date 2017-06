publié le 09/06/2017 à 09:38

C'est Patrick Bruel qui est le premier imité par Laurent Gerra ce vendredi 9 juin. Ira-t-il voir les Vieilles Canailles sur scène ? "Ahhhhh, pourquoi tu me parles des Vieilles Canailles ? Tu veux me faire pousser un cri de contrariété, c'est ça ?", demande le chanteur à Mademoiselle Jade. "Je ne comprends pas pourquoi je ne fais pas partie des Vieilles Canailles, c'est parce que je ne suis pas assez vieux ?", éructe-t-il.



"Pourtant, ça fait des années que je chante des chansons de vieux : Mon amant de Saint-Jean, La complainte de la butte, Le Tirelipimpon... C'est dégueulasse !", lance Patrick Bruel, toujours imité par l'humoriste. "Patrick, en même temps, vous n'êtes pas de la même génération que Johnny, Dutronc et Eddy", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Mais c'est quoi ce racisme anti jeune vieux ? En plus, avec moi il n'y a même pas besoin des autres : je peux faire les trois, je peux même faire la batterie, la basse et la flûte !", argue le chanteur.