publié le 08/06/2017 à 09:23

Depuis qu'il occupe le Palais de l'Élysée, Emmanuel Macron reçoit de nombreuses visites dans le secret de son bureau présidentiel. Dernière en date : François Mitterrand, "le plus immortel des Présidents de la Ve République. "Ah c'est encore vous, Président Mitterrand. Ça va, ça boume ?", demande le nouveau chef de l'État à l'ancien, tout deux imités par Laurent Gerra. "Ca suffit ! Je suis là pour te guider et te conseiller. Alors tu gardes tes 'ça boume' pour tes ministres, sinon tu subiras le même sort que ton prédécesseur : cinq ans de malédiction et de pantalonnade grotesque", l'avertit son visiteur. "Ah non, je veux pas finir comme François Hollande. Aidez-moi, Président Mitterrand !", l'implore Emmanuel Macron.



"Voilà, c'est mieux. Tu apprends vite, Emmanuel. Mais tu as oublié ma fête de la Pentecôte. En mon honneur, à chaque Pentecôte, tu dois mettre une chemise à carreau et escalader la Roche de Solutré avec tous tes courtisans. Invite les Badinter, ils vont te bassiner avec le féminisme et la peine de mort, mais ils sont irrésistibles en bermudas et en Pataugas", s'amuse l'ancien chef de l'État.

"Ah ouais, Président Mitterrand, bonne idée. L'année prochaine, j'escaladerai la Roche de Solutré avec tous mes marcheurs à barbiche !", s'exclame Emmanuel Macron. "À la bonne heure ! Et n'oublie pas de mettre un bob marron et de prendre un bâton pour chasser Jean-Michel Ribes, avec son chapeau, s'il essaie de te faire le coup du rire de résistance", lui conseille son interlocuteur.