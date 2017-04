publié le 25/04/2017 à 09:46

À peine connus les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, le président de la République a reçu la visite d'un de ses illustres prédécesseurs à l'Élysée. "François, François...", interpelle François Mitterrand, imité par Laurent Gerra. "C'est vous, François ?", demande le chef de l'État, lui aussi imité par l'humoriste. "C'est moi François, François. Dis-moi François, qu’est-ce que c'est que tout ce bazar dans mon bureau ?", interroge le visiteur. "Je fais mes cartons, c'est fini pour moi. Cinq ans, c'est vite passé. Et je l'avoue, je m'amuse avec le papier bulle. C'est marrant, ça pète quand on appuie dessus", répond confie son hôte.



"Tais-toi, gros nigaud ! Quand je pense que tu n'as même pas été capable de te représenter et que c’est un de tes stagiaires, un gamin de 39 ans, qui va te succéder ! Quel quinquennat lamentable !", se désole François Mitterrand. "Mais, nooon ! L’Histoire me rendra justice, j'ai changé la vie !" se défend François Hollande. "Ca suffit ! À part Valérie Trierweiler que tu as changée en Julie Gayet, je ne vois pas de changement !", l'interrompt l'ancien locataire de l'Élysée.