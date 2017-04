publié le 24/04/2017 à 09:53

Dès que les résultats officiels du premier tour de la présidentielle sont tombés, Emmanuel Macron a reçu les félicitations d’un de ses principaux soutiens. "Salut gamin, c'est Renaud, le chanteur ressuscité. Je t'ai vu à la téloche avec ta gonzesse ! Ton discours, c’était couci-couça, mais l’important c'est que tu es toujours là, au deuxième tour, et que tu es toujours vivant, toujours debout", dit le chanteur, imité par Laurent Gerra.



"C'est sympa, c'est cool de m'appeler, merci Renaud !", lui répond le candidat, lui aussi imité par l'humoriste. "De rien, gamin, mais déconne pas Manu. Méfie-toi des journaleux, et puis aussi méfie-toi un peu beaucoup infiniment de ta gonzesse aux cheveux jaunes, surtout si elle veut que tu arrêtes la clope et la bibine", le prévient Renaud.

"Ah ouais, Brigitte veut que j'arrête les Fingers entre les repas", lui confie Emmanuel Macron. "Elle a raison, les miettes ça peut te niquer grave la voix. Et tu sais, gamin, c'est vachement important la voix. Mais surtout, Manu, pour ton programme, il faut que tu trouves les mots : c'est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau", explique le chanteur. "Ah ouais, tu radotes, Renaud, tu me l'as déjà dit. Eh dis, pour mon grand meeting entre les deux tours, tu pourras venir chanter En Marche à l'ombre ? Comme ça, on chantera tous à madame Le Pen : Casse-toi tu pues, on marche à l'ombre !", demande le candidat.