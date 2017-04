publié le 21/04/2017 à 09:53

C'est Jack Lang qui est imité ce vendredi 21 avril par Laurent Gerra. Ce week-end à Saint-Dié-des-Vosges, il organise "L'hiver des poètes". Il explique que ce jour, il a dû briser la glace qui s'était formée dans la cuvette de son ensemble de toilettes pour pouvoir se débarbouiller. "Il me tarde que les Déodatiens soient enfin raccordés à l'eau courante pour pouvoir me laver à l'eau chaude", confie-t-il.



Quel sera le programme de ce rendez-vous culture ? "D'abord pour frapper les esprits, j'ai invité les plus grands poètes vosgiens à venir déclamer leurs œuvres au cours d'une grande soirée cabaret poétique", répond l'ancien ministre de la Culture. Ainsi à la Taverne du Vieux-Bouc se relaieront des auteurs classiques, et notamment le cousin du Diode, Charles Diodelaire, qui récitera des sonnets en langue des signes.