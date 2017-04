publié le 20/04/2017 à 09:57

Une dernière fois avant le premier tour de la présidentielle, Jean-Marie Le Pen a retrouvé son Blog, toujours animé par la très alerte Marie d'Herbais. "Bonjour amis blogueurs, c'est votre ami blagueur ! Et bonjour, ma chère Marie", lance le leader frontiste, imité par Laurent Gerra. À son interlocutrice (imitée par Mademoiselle Jade) qui lui fait remarquer qu'il paraît plus solennel que de coutume, il rappelle qu'il a confié récemment sur son compte Twitter qu'il allait appeler à voter Marine dès le premier tour.



"C'est la première fois depuis des mois que vous prononcez le prénom de votre fille", lui fait remarquer Marie d'Herbais. "Ma fille ? Quelle fille ? Je n’ai pas dit que j’appelais à voter pour 'ma fille', mais pour Marine. Nuance !", corrige Jean-Marie Le Pen. "Rassurez-vous, ma chère Marie, je ne vais pas me mettre à chanter 'Et j’ai crié, crié : Marine, pour qu'elle revienne'. À la rigueur, je pourrais vous entonner 'C'est nous les gars de la Marine, quand on est dans les Cols Bleus, on n'a jamais froid aux yeux'", entonne-t-il.