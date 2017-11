Larousse rend hommage aux mots disparus

publié le 08/11/2017 à 11:42

La presse s'intéresse de près aux mots, ce mardi 7 novembre. Et si je vous dis "Mais quel janot ce galonnier il passe son temps à chopiner", vous allez me dire : "Qu'est-ce qui vous arrive, on ne comprend rien." Et pour cause, les mots "janot", "galonnier" ou encore "chopiner" sont des termes qui ont disparu du dictionnaire comme 10% de ceux qui figuraient dans le Larousse à sa création il y a deux cents ans. Des mots disparus qui prennent leur revanche puisque comme nous l'explique Le Parisien Aujourd'hui en France ce mardi 7 novembre, les voilà à nouveau à l'honneur dans un livre, intitulé Les mots disparus de Pierre Larousse. Parmi les mots choisis, "janot", "galonnier" et "chopiner". Version 2017, ça donne : "Quel imbécile, ce fabricant de galon, il passe son temps à boire du vin".



À l'instar de "galonnier", (celui donc qui fabrique des galons), on trouve parmi ces mots beaucoup d'anciens métiers, aujourd'hui disparus. C'est le cas de "blatier", le marchand de blé ou des outils d'antan également comme "l'affinoir", instrument qui servait à affiner le chanvre. Mais que les amoureux de la langue française se rassurent, "un mot ne meurt jamais complètement". Ce n'est pas moi qui le dis, mais Jean Pruvost, auteur du Dico des dictionnaires. "Il est toujours conservé quelque part dans des traces écrites, chez telles ou telles grand-mères", affirme-t-il. "Parfois, ajoute Vincent Mongaillard du Parisien, il suffit d'un écrivain ou d'un chanteur pour le ressusciter". Le mot "maille" par exemple, qui désignait une monnaie, a disparu au XVe siècle avant de refaire surface tout récemment grâce aux rappeurs du XX et XXIe siècle. C'est aujourd'hui un synonyme d'argent.

Les prix Goncourt et Renaudot, un hommage aux mots

Les journaux reviennent très largement sur les prix Goncourt et Renaudot attribués lundi 6 novembre à Eric Vuillard et Olivier Guez. "Le Goncourt dans les coulisses de l'histoire" titre La Croix. "Ces deux livres en effet nous plongent dans la nuit nazie", explique Libération. Dans les coulisses du pouvoir hitlérien pour Eric Vuillard, dans la traque d'un médecin bourreau pour Olivier Guez. "Il faut se réjouir écrit Hervé Chabaud de l'Union. Lorsqu'un Goncourt et un Renaudot portent l'étendard de cette littérature décapante qui reconstitue des parcours de l'ignominie, on se dit que l'écrivain oxygène les âmes, loin des banalités des réseaux sociaux", écrit le journaliste. Maurice Bontinck, journaliste à La Charente Libre, y voit là un acte de résistance culturelle. " Une manière, écrit-il, de respirer et de transmettre un avenir quand les tweets géostratégiques d'un golfeur milliardaire coupent le souffle et écrasent le présent."



Des mots, lui dit ne pas en avoir pour décrire l'horreur. Presque trois ans après l'attentat du 10 janvier 2015 et alors que Charlie Hebdo a déposé plainte lundi 6 novembre après avoir reçu de nouvelles menaces de mort, son directeur Riss s'exprime ce mardi dans les colonnes du Figaro. "J'étais dans la salle de rédaction, et ce que j'ai vécu jusqu'au bruit, au ressenti ou aux odeurs ne peut se raconter dans le détail. Sauf à deux ou trois personnes, je n'ai pas les mots pour, et de toute façon je ne sais pas si mon récit serait compris des autres. Les récentes menaces de mort reçues par l'hebdomadaire satirique ne sont pas les premières. "Tout le monde y pense dit-il, cela plane au-dessus de nos têtes. Tout le monde y pense sans jamais en parler". Et d'ajouter : "Depuis janvier 2015, nous recevons de nombreuses menaces de mort. Mais il semble que pour cette couverture, celle représentant Tariq Ramadan, leur nombre soit plus élevé."

Nouvelles révélations dans l'affaire Harvey Weinstein

Selon des révélations du journal américain The New Yorker, le producteur Harvey Weinstein, aujourd'hui accusé de viols et d'agressions sexuelles n'a pas hésité à engager une armée d'espions pour faire taire celle qui oseraient parler et briser la loi du silence. Une ex-agente du Mossad, les services de renseignement israélien, aurait ainsi contacté l'actrice Rose McGowan, l'une des principales accusatrices de Harvey Weinstein, en prétendant être une militante pour les droits des femmes. L'agent qui travaille pour la société Black Cube fondée par des anciens du Mossad, a également, sous une différente identité, contacté des journalistes enquêtant sur les agressions sexuelles présumées de Weinstein, dont un reporter du magazine The New Yorker. Selon l'hebdomadaire, "Harvey Weinstein et son équipe voulaient savoir de quelles informations disposaient les journalistes. Ils ont aussi enquêté sur les reporters eux-mêmes, y compris leur vie personnelle et sexuelle, pour tenter de les contredire, les discréditer ou les intimider."



Dans Le Figaro et vous, tout autre chose : une grande enquête sur l'un des phénomènes du moment, les albums de reprises. "C'est le cadeau parfait" assure le quotidien. Une stratégie gagnante qui marche visiblement aussi pour les maisons de disques. 800.000 exemplaires ont été vendus pour Génération Goldman, 250.000 pour La bande à Renaud et plus de 500.000 pour le My Way de Matt Pokora. Comment expliquer le phénomène ? Pour l'un des responsables d'Universal, la curiosité du grand public vient en partie du succès de The Voice et autres émissions comme La Nouvelle Star, où les jeunes artistes reprennent des standards français et internationaux. Fini en revanche, les Best of d'artistes, cela ne se fait plus. La faute aux plateformes sur Internet, où tout y est disponible. Avec ce type d'album, les producteurs cherchent à toucher les nouvelles générations qui achètent elles, peu de disques.