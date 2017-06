Michel Cymes : comment lutter contre la salmonelle

publié le 19/06/2017 à 13:42

Si l'on en croit l'Institut national de veille sanitaire, lorsqu'il y a infection toxique et qu'une bactérie est dans le coup, une fois sur deux ou presque, il s'agit d'une infection salmonelle. Fièvre, vomissements, crampes dans le ventre, diarrhée carabinée. Tout ça peut se terminer à l'hôpital, parfois de façon dramatique. Il y a eu deux cas en 2014.



D'où viennent donc les salmonelles ? Si vous cherchez un nid de salmonelle, il faut aller voir du côté du tube digestif et des excréments de certains animaux. Eux s'en accommodent parfaitement, ce sont des porteurs sains. Deux aliments sont jugés à risque : la viande et les œufs. La viande pouvant être contaminée lors de l'abattage. Les salmonelles ne se voient pas à l’œil nu : un aliment contaminé ne change ni d'odeur, ni de forme.

Quelles précautions faut-il prendre ? Si la place d'un aliment est au réfrigérateur, évitez de le laisser trop longtemps à l'extérieur. Le froid (en dessous de 4 degrés) évite la multiplication des salmonelles. Faîtes aussi attention aux contaminations croisées.