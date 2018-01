Lactalis : Emmanuel Macron brandit la menace de sanctions

publié le 11/01/2018 à 13:44

"Si des sanctions doivent être prises, elles seront prises." En voyage en Italie jeudi 11 janvier, Emmanuel Macron a réagi au scandale du lait infantile contaminé par des salmonelles et commercialisé dans plusieurs enseignes de grandes surfaces, malgré les rappels de Lactalis.



"Oui l'état français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire", a-t-il déclaré en réponse à la question d'une journaliste. Le Président a également souligné que "des pratiques inacceptables ont été commises" et a ajouté que "ce qui devra être sanctionné, le sera".

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a pour sa part indiqué qu'il recevrait les représentants de la grande distribution dès ce jeudi 11 janvier en soirée, et la direction de Lactalis dans la matinée du vendredi 12 janvier. 2.500 contrôles sanitaires supplémentaires seront également menés.