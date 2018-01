publié le 11/01/2018 à 18:48

"Nous ne nous excuserons jamais assez". C'est par ces mots que Lactalis est sorti du silence. Dès le début de la conférence de presse, tenue par Michel Nalet, porte-parole du géant laitier, le groupe a tenu à renouveler ses excuses aux familles, mais aussi à ses clients. "Toutes les équipes ont été mobilisées pour trouver les causes et accompagner tous les parents qui pouvaient être inquiets", a-t-il expliqué alors que 58.000 appels ont été reçus sur le numéro vert mis en place.



Après avoir retracé la chronologie des faits, insistant notamment sur les rappels et la fermeture de l'usine de Craon, Michel Nalet a mis l'accent sur les suites de cette affaire. "Aujourd'hui, si je vous ai conviés, c'est que je veux vous dire que nous n'avons pas cessé de travailler pour trouver toutes les explications sur cet événement grave". Et d'ajouter : "Nous nous devons de trouver une explication. C'est notre devoir, notre responsabilité".

Et malgré le scandale grandissant, le groupe assure avoir travaillé "en parfaite collaboration avec les services de l'État". Des propos qui vont à contre-sens de ceux tenus par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, ce jeudi 11 janvier. En conférence de presse, il a ainsi annoncé avoir dû se substituer à une "entreprise défaillante". Ce dernier a rappelé avoir dû signer lui-même le 9 décembre un arrêté demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles susceptibles d'être contaminés.

Une rencontre est prévue vendredi 12 janvier à Bercy. Après la grande distribution, alors que de nombreuses enseignes ont avoué avoir vendu des produits malgré les rappels, Lactalis va être reçu pour s'expliquer sur l'ensemble de ce dossier ouvert début décembre.