publié le 09/01/2018 à 20:19

Noan, l'enfant de Ségolène sort pour la troisième fois de l'hôpital. Cela fait un mois que cette maman de Seclin (Nord) s'inquiète pour la santé de son fils. "C'est toujours pareil. Il va bien et une journée et après il rechute. Il n'est pas traité, c'est assez compliqué à gérer."



C'est totalement par hasard qu'elle s'est rendu compte de la contamination du bébé. Alors chez ses beaux-parents, sa température a commencé à monter. "Noan avait plus de 38°C de fièvre, et il n'était pas bien. À 5 heures du matin, ma belle-mère m'a appelé complètement en panique pour me dire qu'il avait 40,7°C de fièvre, des diarrhées, le teint gris, les yeux gris/jaune."

C'est une marque bien précise de Lactalis, ne faisait pas partie du rappel. Et c'est pourtant ce lait qui a contaminé le nourrisson. C'est le sang présent dans les selles qui a alerté la maman de Noan. "Il saignait en continu… J'ai compris tout de suite. Aujourd'hui, il est surinfecté. Il va mal. Quand l'État dit que tous les bébés contaminés vont bien, c'est faux."

La même souche qu'en 2005

Même si le lait n'était pas dans les lots incriminés, les médecins ont attesté que Noan était bien victime de salmonellose. Et ils sont même formels : la sous-souche de la bactérie est la même que celle retrouvée chez Lactalis. "Des gens ont donné à leurs enfants déjà malades des laits de remplacement recommandés par Lactalis, qui étaient eux aussi contaminés. On a les preuves médicales de ça !"



La mère de famille pointe un autre souci : la souche de la contamination de mon fils est exactement la même qu'en 2005. Ce qui voudrait dire que pendant plus de douze ans la même salmonelle était présente dans l'usine et que ça n'a pas été bien désinfecté."

Retrouver des lots qui auraient dû être rappelés dans les rayons n'étonne pas Ségolène. "J'en ai trouvé par hasard dans un rayon dans un Leclerc dans les Vosges. J'ai dû leur fournir la liste des lots à retirer…"