La Tour Eiffel aux couleurs de Neymar : pourquoi ça pose problème

publié le 07/08/2017 à 11:41

"Bienvenue Neymar JR", "Bem-vindo Neymar Jr", "Ici c'est Paris". Ces messages, diffusés sur l'écran géant de la Tour Eiffel, samedi 5 août, de 21h30 à 1h du matin ont fait naître la polémique. En seulement quelques heures.



Deux jours après la signature de Neymar Jr. au Paris Saint-Germain pour une durée de cinq ans, le club a voulu fêter en grande pompe cet événement et s'est offert un panneau publicitaire de taille. Rien de moins que la tour Eiffel. L'accord de la mairie de Paris pose question. Un bâtiment, géré par une société publique locale - représentant la ville et le département de Paris - peut-il être au service d'intérêts privés ?

Ce type d'illuminations est d'ordinaire réservé à des événements d'importances et à des circonstances souvent plus tragiques. Pour rappel, la tour Eiffel était teintée de bleu, blanc et de rouge après l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, ou encore des couleurs du drapeau belge suite à l'attentat de Bruxelles, le 22 mars 2016.



Ce coup de communication orchestré par le PSG ne pouvait pas passer inaperçu et n'a malheureusement pas été du goût de tout le monde, notamment sur les réseaux sociaux, où certains élus ont exprimé leur désapprobation.

Administrateur de la Tour Eiffel je découvre que la ville impose un éclairage spécial pour Neymar C'est du n'importe quoi! #Neymar — Yves Pozzo di Borgo (@YvesPDB) 5 août 2017

Seulement 50.000 euros ?

Si l'usage de la tour à des fins publicitaire pose problème pour ces élus, la somme engagée, 50.000 euros entièrement à la charge du club, selon les informations de LCI, ne concerne que l'entretien de l'édifice parisien. Quid du coût de la projection, notamment la lumière et l'écran géant ? Pour le moment, cette information n'a pas été divulguée.



Pour mettre un terme à la polémique, la municipalité a tenté de se défendre dans un communiqué, jugé bancal. "Cette opération vient rappeler que Paris est plus que jamais une métropole engagée en faveur de la pratique sportive (...) La Tour Eiffel célèbre régulièrement les événements sportifs. Dans le même esprit, le monument a fait l’objet d’éclairages événementiels(...)", pouvait-on lire. Mais il s'agissait d'événements d'une toute autre nature comme une Coupe du monde de rugby ou l'Euro de football. Des compétitions internationales qui ne concernaient pas directement des intérêts d'entreprises privés.