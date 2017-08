Neymar : son père assure avoir tenté de le dissuader de quitter le Barça

Neymar Junior et son père, Neymar Senior à Praia Grande, au Brésil, le 9 juillet 2016

et AFP

publié le 05/08/2017 à 13:40

Neymar Junior l'avait affirmé dans une vidéo, son père le confirme dans une interview diffusée samedi 5 août par la radio espagnole Cope. "Ca a été sa décision", déclare Neymar Senior. "Il est là où il rêvait d'être. Il était bien au chaud, dans sa zone de confort, tranquille (au Barça, ndlr). Il a écouté le conseil de ses amis (...) il voulait faire face à un nouveau défi. Et maintenant il suit son destin. Je crois qu'il a eu beaucoup de courage", a salué son père, quoique en désaccord avec son fils initialement.



Le joueur de 25 ans a formalisé son départ jeudi 3 août du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, qui a déboursé la coquette somme, record, de 222 millions d'euros pour le recruter. Vendredi, le porte-parole du FC Barcelone avait exprimé le "mécontentement" du club catalan vis-à-vis de Neymar et annoncé que le Barça ne lui paierait pas la prime de renouvellement de 26 millions d'euros incluse dans le contrat signé en 2016.



"Je ne peux rien faire s'ils ne nous la paient pas", à commenté Neymar Senior. "Mais je ne pouvais pas me soumettre à un chantage (...) C'est à ce moment que le FC Barcelone a perdu mon soutien, quand il a fait cela", a rajouté le père du prodige du football.

Neymar Senior désavoue la direction du FC Barcelone

"Jusqu'à présent, j'étais du côté du FC Barcelone, en essayant de convaincre Neymar de rester. Mais avec l'attitude de l'équipe de direction (du club, ndlr), je ne pouvais pas me mettre de son côté", a dit le père de Neymar.



"Il est clair qu'une séparation pourrait se passer autrement mais la vie continue", affirme-t-il. Pour lui, le Barça avait déjà son héros, Leo Messi, et Neymar ne "voulait pas être son substitut" : "Barcelone avait (déjà) un protagoniste qui le sera toujours", a-t-il insisté, en évoquant "l'amour et le respect que Neymar voue à Leo, son idole".