Le beau printemps du tourisme français

publié le 05/06/2017 à 07:21

C'est une des bonnes surprises du printemps : l'économie du tourisme a retrouvé ses couleurs. Partout en France, les visiteurs - français et étrangers - sont de retour. Le Mont Saint-Michel, par exemple, enregistre 7% de curieux en plus depuis le début de l’année. Le Futuroscope de Poitiers, parc à thème dédié aux nouvelles technologies, bat des records de fréquentation sur sur vingt ans. Sur la Côte d'Azur, le taux d'occupation des hôtels durant le long week-end de l’Ascension a dépassé 90%. À Paris, le baromètre des Galeries Lafayette est au beau fixe : les Japonais, les Russes et les Chinois, qui avaient déserté, la capitale sont de retour. La dynamique est enclenchée.



Un bon signe pour l'été qui vient ? Les responsables du développement touristique en France considèrent déjà que 2017 va se conclure sur un bilan très favorable. Le meilleur indicateur, c'est celui des demandes de visas des étrangers pour visiter notre pays : il est en hausse de 32% sur le premier trimestre. Et le rythme des dépôts de demandes ne cesse de s'accélérer.