Le tourisme européen devrait repartir à la hausse cet été

publié le 06/06/2017 à 00:16

L’économie européenne est-elle en train de renouer avec la croissance ? Un nouveau signal positif irait dans ce sens avec les premières prévisions de départs pour les vacances d’été. 63% des Européens veulent partir en vacances cet été, contre 54% l'année dernière. Et cette hausse concerne toutes les catégories socio-professionnelles.



Dans l'Union européenne, 77% des cadres, 73% des employés, 63% des ouvriers, 51% des retraités, 48% des chômeurs iront prendre l'air ailleurs. Après l'Autriche, les Français sont ceux qui partent le plus en vacances en juillet et en août. Mais attention, les séjours sont plus courts et les budgets plus serrés. Les Français privilégient la location chez l'habitant, et deux tiers d'entre eux dans l'hexagone.

Enfin, sur toute l'Union européenne, la durée moyenne des vacances est d'un peu moins de deux semaines, on rétrécit les séjours, seuls 9% des vacanciers prévoient de partir un mois.