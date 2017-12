publié le 04/12/2017 à 12:25

S'installer dans un pays étranger pour fuir les conflits qui font rage dans le sien n'est pas chose aisée. Les réfugiés qui passent la frontière dans l'espoir d'obtenir l'asile politique sont confrontés à de multiples difficultés pour arriver à reprendre une vie la plus normale possible. Afin de les soutenir et faciliter la transition, un guide inédit est proposé. Le Guide du réfugié, lancé lundi 4 décembre, va être distribué à 1.500 exemplaires aux associations partout en France. Il est, de plus, disponible gratuitement sur internet, et téléchargeable sur smartphone.



Disponible en français, arabe, russe et anglais, il est destiné au plus grand nombre de réfugiés. "Il s'agit de répondre aux réfugiés qui ne connaissent pas bien leurs droits, mais aussi aux questions récurrentes des bénévoles ou des organismes qui travaillent avec eux", explique Anne Rouffi, intervenante sociale auprès des réfugiés depuis six ans et porteuse du projet mis en oeuvre par l'association Welcome Bordeaux.

Avant ça, il n'y avait qu'un seul guide. Lui est davantage destiné aux travailleurs sociaux, selon elle. Et d'ajouter : "Il y a beaucoup moins de choses prévues pour les réfugiés que pour les demandeurs d'asile, alors que l'obtention du statut est le début d'un long parcours fait de démarches concrètes, de complexités administratives, d'insertion sociale et culturelle".

Faciliter la transition entre les deux pays

Il se présente sous forme de bande-dessinée aux histoires très courtes qui illustrent les difficultés du quotidien rencontrées par les réfugiés. Concrètement le guide ne donne pas tellement de clefs précises pour l'administration, mais s'inspire du vécu de migrants - qui ont aidé à son élaboration - pour faciliter la transition entre le pays d'origine et les mœurs en France.



On y aborde alors le fait d'apprendre la langue, les avantages de la prise en charge médicale, des conseils pour faire face à d'éventuels personnalités difficiles qu'ils peuvent rencontrer... Mais aussi les papiers d'identité, le logement, l'emploi, les ressources en région, les textes de loi.



"Participer à ce guide, c'était un moyen pour moi d'aider les nouveaux arrivants. Si ce guide avait existé quand je suis arrivé, cela m'aurait facilité la vie, cela m'aurait fait gagner du temps pour l'intégration", explique Ahmed Al-Kubati, Yéménite de 38 ans, arrivé en France en 2015. Environ 30.000 personnes obtiennent le statut de réfugié chaque année en France.

Le pays Crédit : Welcome Bordeaux

Le français administratif Crédit : Welcome Bordeaux

La travail Crédit : Welcome Bordeaux