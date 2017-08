La colonne de Juillet, une nécropole révolutionnaire

et Loïc Farge

publié le 17/08/2017 à 07:31

La colonne de Juillet, qui s'élève à 50 mètres au-dessus de la place de la Bastille, c'est d'abord des voitures et des bouchons. Et des Parisiens qui ont un peu de mal avec leurs cours d'histoire. Car s'il s'agit bien d'une révolution, il n'est en aucun cas question de celle de 1789. "Il s'agit de la révolution qui porte Louis-Philippe au pouvoir en juillet 1830, avec justement le rappel des valeurs de liberté qui va s'effectuer à ce moment-là", explique Sylvain Michel, conservateur des Monuments nationaux.



Les Trois Glorieuses des 27, 28 et 30 juillet 1830 aboutissent à la Monarchie de Juillet. Le nouveau roi décide, pour célébrer son accès au trône, d'ériger une colonne en bronze, au centre de la place. Elle est construite sur une ancienne fontaine en marbre, créée par Napoléon, pour alimenter en eau les Parisiens. C'est un immense chantier pour l'époque. Sur le socle principal, un lion rappelle le signe astrologique du mois de juillet. Sur la colonne elle-même, les noms des révolutionnaires sont gravés.

Une vue de la colonne de Juillet, à Paris Crédit : Benjamin Gavaudo / Centre des Monuments nationaux

Il y a deux caveaux, pour des centaines de corps, à trois mètres sous terre : un pour les révolutionnaires de 1830, et un pour les révolutionnaires de 1848 qui vont installer la République. Il faut remonter un escalier pour une dernière surprise : comme dans un phare, on peut voir le sommet de la colonne.

Moment privilégié qui nous est réservé : l'accès à la passerelle. Il nous faut néanmoins monter 200 marches pour profiter de la vue exceptionnelle à 360 degrés sur Paris. On peut quasiment toucher le Génie de la liberté, recouvert d'or.



Le caveau des révolutionnaires de 1830, sous la colonne de Juillet Crédit : Didier Plowy / Centre des Monuments nationaux

La colonne de Juillet est aujourd'hui en plein chantier. Le Centre des Monuments nationaux prépare pour l'an prochain l'ouverture au public des caveaux et de la colonne. Une plongée dans l'Histoire, unique et passionnante.