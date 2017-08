Le château de Rambouillet, résidence préférée du président Giscard d'Estaing

publié le 16/08/2017 à 07:38

Le château de Rambouillet est éclatant. Les façades viennent d’être restaurées. Les ferronneries et les peintures brillent de tout leur éclat. Konrad Adenauer, Eisenhower, Nelson Mandela, Boris Eltsine, Hosni Moubarak... La liste des invités est longue. Tous ont dormi ici dans la tour du château, au troisième étage, où nous emmène David Madec, l'un des administrateurs de Rambouillet. C'est une chambre ronde de style Moyen-Âge, avec une grande table, un grand lit et une cheminée. À côté, dans grand couloir à la moquette épaisse, toute une série de chambres très simples pour les conseillers et les traducteurs.



Car Rambouillet est aussi un lieu de rencontre et de travail. Comme le G6 en août 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, avec un ordre du jour bien rempli. Autour de la table, Helmut Schmidt (Allemagne), Gerald Ford (États-Unis), Aldo Moro (Italie), Takeo Miki (Japon) et Harold Wilson (Royaume-Uni). Jamais autant de chefs d'État ne sont venus ici en même temps. Un déjeuner de travail est servi dans la magnifique salle à manger du château, en rez-de-jardin avec vue sur le parc.

Une vue du château de Rambouillet Crédit : Didier Plowy / Centre des Monuments nationaux

VGE aimait beaucoup venir ici, en famille, pendant le week-end ou pour les petites vacances. Pour chasser dans le parc, mais aussi travailler dans ses appartements du premier étage. Rambouillet, style Louis XV, puis Napoléon, est résidence de la République depuis 1896.

Le château, qui n'accueille plus de président, va rouvrir fin septembre 2017 au public après d'énormes travaux. Vous pourrez aussi profiter du Parc, le parcourir à vélo, vous promener en barque, admirer les fleurs et découvrir eux autres merveilles : la Laiterie de la Reine et la Chaumière aux Coquillages.