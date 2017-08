Quand la Joconde se faisait cacher au château de Montal

publié le 15/08/2017 à 07:52

Routes sinueuses, campagne verdoyante, paysages magnifiques. Soudain, un panneau tout simple indique le château de Montal. Un château à taille humaine passé entre plusieurs mains, jusqu'à finir en ruines au XIXe siècle. C'est Maurice Fenailles, un riche industriel, ami d'Auguste Rodin, qui le rachète et la sauve an 1908, avant de le donner à l'État en 1913. Montal et sa pierre blonde a été magnifiquement rénové il y a un an et demi, grâce à l'énergie de Sylvie Thibault, l'administratrice.



C'est un château qui a une âme. Il y a encore dix ans, la famille du dernier propriétaire vivait ici. Marc Bergougnoux, gardien et veilleur depuis tant d'années, s'en souvient très bien. Sa pièce préférée ? La salle d'honneur, située au premier étage. C'est un salon d'apparat, une salle de réception. Au mur : de splendides tentures de lin et de soie roses et dorées, tout juste magnifiquement restaurées fil par fil. C'est aussi dans ce salon que le président de la République est venu en 1913 pour officialiser le don du château à l'État.

Autre moment incroyable et historique dans le château de Montal : la Joconde s'est réfugiée ici pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des centaines d'autres tableaux. Le Louvre avait été évacué pour éviter les pillages allemands. Un déménagement gigantesque raconté dans un documentaire, La guerre du Louvre. Après un passage à Chambord, la Joconde et plus de mille autres tableaux arrivent ici à Montal, le 13 mars 1943. L'oeuvre de Leonard de Vinci retrouvera sa place au Louvre le 15 juin 1945.



Au premier étage, on trouve plusieurs chambres, avec des immenses lits en baldaquins, des tissus superbes, de très belles vues sur la campagne environnante et le jardin. Un labyrinthe de buis, inspiré d'une tapisserie, qui vient d'être refait. Montal et sa pierre blonde qui réfléchit la lumière est un petit bijou de la Renaissance donné à la République il y a plus d'un siècle.