Le Sénat, entre tradition et modernité

publié le 14/08/2017 à 08:33

C'est Isabelle Debré, vice-présidente chargée de la communication au Sénat, qui nous accueille. Élue depuis 2004, elle connaît le Palais du Luxembourg dans les moindres détails. Après avoir franchi l'escalier d'honneur, direction la salle des conférences (650 mètres carrés). C'est là qu'a eu lieu la conférence de la paix en 1919. Aujourd'hui, c'est par là que passent les sénateurs avant d'aller siéger. C'est aussi là que les journalistes réalisent leurs interviews. Quand les caméras et les téléphones portables côtoient les décors des années 1850.



C'est là que Napoléon Ier d'installer le Sénat en 1804. L'Empereur, assis sur son trône, au centre, présidait les séances avec 80 sénateurs. Aujourd'hui ils sont 348 et siègent dans un hémicycle plus grand, construit en 1841. Les séances, les votes et les questions d'actualité sont diffusés en direct sur Public Sénat. Plusieurs caméras sont cachées entre les boiseries et les dorures de l’hémicycle. Il y a du wifi partout. Le Sénat est ouvert aux nouvelles technologies. Les réseaux sociaux cohabitent avec la tradition.

L'hémicycle du Sénat vu depuis le bureau du président de la Chambre haute Crédit : AFP / Archives, Lionel Bonaventure

Le Sénat est un labyrinthe de lieux historiques, mais aussi de salles modernes, d'escaliers de marbre, bientôt complétés par des rampes et des ascenseurs pour les personnes en fauteuil roulant. Passé, présent, futur : c'est tout cela qui fait l’intérêt du Sénat. Pour visiter ce trésor de la République ou assister à une séance publique, vous devez avoir le parrainage d'un sénateur.