Les conditions de circulation sont très difficiles sur les routes en raison de la météo. Comment bien utiliser les pneus hiver ?

par Christophe Bourroux publié le 13/01/2017 à 07:17

D'abord, en hiver, il ne faut pas se croire invulnérable sur la route. Même si vous vous appelez Sébastien Loeb, sans équipement approprié, prudence ! Le pneu hiver est une bonne garantie contre la glissade. Si la chaussée est enneigée, le temps de freinage est vraiment rallongé. On a beau s'en douter, les tests sont éloquents. Exemple : si vous roulez à 80 kilomètres/heure, vous mettrez plus de 110 mètres pour vous arrêtez avec des pneus classiques, et vous gagnerez 30 mètres avec des pneus hiver. Trente mètres c'est énorme, et cela évite la collision surtout lorsque le véhicule qui vous précède patine.



Le secret : en dessous de 8 degrés, la gomme de ces pneus reste souple et ses lamelles adhèrent plus facilement. Mais attention, là encore, cela dépend des conditions météo. Sur de la neige fraîche ou tassée, les pneus neige vont très bien. En revanche, sur route verglacée, cela ne suffira pas. Sinon, pour une utilisation occasionnelle, optez pour des chaussettes. Ce sont ces équipements qui se glissent en deux minutes sur les pneus, et qui vous permettent de rouler sur neige, à condition de ne pas dépasser les 50 kilomètres/heure.



Si vous n'avez pas de pneus hiver, même en quatre roues motrices, effectuer un démarrage en cote, par exemple, peut être compliqué sur de la neige. Et en descente, c'est guère mieux qu'avec une deux roues motrices. Attention ! Beaucoup nous demandent si l'on peut équiper sa voiture de deux pneus seulement, pour limiter la dépense. Non ! Que vous ayez un 4x4, une traction ou une propulsion, il faut absolument équiper les quatre roues. Sinon vous n'aurez plus de stabilité, et vous risquez de vous retrouver dans le décor.