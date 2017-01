Dès le mois de mars, des voitures volantes, appelées bubbles, devraient faire leur apparition dans la capitale, et proposer de traverser la ville en 15 minutes pour moins cher qu'un taxi "classique".

Crédit : Sea Bubbles Les Sea Bubbles vont bientôt fendre Paris via la Seine

Au printemps, "vraisemblablement en mars, je vais monter dans une Sea Bubble. Je sais nager, mais j'ai confiance", s'est amusée Anne Hidalgo qui évoquait les innovations mises en place en 2017 à Paris dans les transports, à l'occasion de ses vœux à la presse.



Des voitures volantes sur la Seine pour traverser Paris, ce n'est pas de la science-fiction. La construction du prototype a commencé en octobre. Ces taxis en forme de bulle arriveront sur la Seine au printemps prochain. Ils ressemblent à de drôles d'insectes posés sur l'eau avec des pattes, sont de la taille d'une petite voiture et 4 passagers et un pilote peuvent monter dedans. Elles seront utilisées comme des taxis pour traverser Paris en moins d'un quart d'heure.



Alain Thébault, déjà inventeur de l'hydroptère, un bateau qui "vole" au-dessus des flots grâce à des ailes immergées, a inventé cette "bulle de mer" qui réutilise le même principe: quatre ailes implantées sur une coque arrondie qui pourra accueillir quatre passagers.

Un mode de transport écolo

Sous chaque véhicule, il y a deux ailes. Elles sont propulsées par deux moteurs électrique et quand elles démarrent, au bout de quelques mètres, elles décollent légèrement, elles se soulèvent. Les ailes continuent à toucher l'eau mais le frottement est réduit de 40% par rapport à une coque de bateau. Donc elles ont besoin de peu d'énergie pour avancer.



D'autres grandes villes traversées par des fleuves comme Genève sont intéressées. L'objectif est de proposer un nouveau moyen de transport écologique car ces bubbles sont électriques et se rechargent a leurs embarcadères avec des panneaux solaires et des hydroliennes, des hélices qui tournent sous l'eau avec la force du courant. Alain Thebault veut aussi que ce soit abordable. Donc traverser Paris en voiture volante devra coûter moins cher qu'un taxi.