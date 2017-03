La British Airways dédommage 200 passagers à cause d’une souris

publié le 03/03/2017 à 05:49

Les passagers étaient tous installés à bord du vol BA 285 de la British Airways et s’apprêtaient à décoller mercredi 3 mars, quand une souris a été repérée dans la cabine de l’appareil. Rien de terrible en apparence, mais le rongeur a pourtant perturbé le trafic aérien de l’aéroport d’Heathrow à Londres. De crainte que l’animal n’ait endommagé des câbles électriques, l’ensemble des passagers a été débarqué pour l’avion, soit soumis à des vérifications de sécurité.



Si ces usagers de la British Airways ont pu s’embarquer pour San Francisco quatre heures plus tard, la note risque d’être salée pour la compagnie aérienne. Entre un indemnité individuelle de 515 euros et le remboursement des chambres d’hôtel pour les voyageurs ayant loupé leur correspondance, la facture s’élève à 240.000 euros, rapporte 20Minutes.fr.