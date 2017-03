10 à 30% des élèves de primaire ont des difficultés d'écriture

publié le 02/03/2017 à 22:59

Selon plusieurs enquêtes menées dans différents pays, 10 à 30% des enfants à l'école primaire ont du mal à former les mots avec un stylo. Des élèves qui tiennent mal leur stylo, ne suivent pas les lignes, mélangent les lettres. Pour expliquer ce phénomène, on pense assez vite à l'impact des tablettes et autres ordinateurs, mais "il n'y a pas que ça", note Caroline de la Tournelle, grapothérapeute. "Je suis surprise de voir la pression qui est sur le dos des enfants et du coup ils sont crispés", explique-t-elle. Nombre d'entre eux ont les épaules voûtées ce qui entrave le mouvement graphomoteur.



Si le stress, la pression et la posture ont un impact sur l'écriture des enfants, plusieurs d'entre eux cite le manque de temps pour s'appliquer. "C'est exactement ça. Moi, j'ai plein d'enfants qui n'ont pas le temps d'écrire leurs devoirs sur leurs cahiers de textes parce que ça a sonné, parce qu'il faut partir... Donc c'est des photocopies, des copains qui écrivent à leur place... C'est nivelé par le bas", estime Caroline de la Tournelle. "C'est nivelé par la facilité, donc la notion d'effort elle est un peu squeezée".