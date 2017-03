Snapchat fait des débuts tonitruants en bourse

publié le 03/03/2017 à 01:17

La maison mère de la messagerie mobile Snapchat a plus que réussi son entrée en bourse ce jeudi 2 mars. L’action de la messagerie mobile Snapchat a grimpé de 44% en entrant à Wall Street. Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos pour téléphones mobiles et tablettes. Cette application s’est démarquée de ses concurrentes (Facebook, Whatsapp), car ses utilisateurs ne peuvent en principe regarder les contenus qu'on leur envoyait seulement pendant une dizaine de secondes ; après quoi, comme dans Mission Impossible, les fichiers s'auto-détruisent.



Cette application est aujourd’hui utilisée par 158 millions de personnes chaque jour, dont une très largement majorité de jeunes. À seulement 26 ans et 28 ans, ses deux fondateurs pèsent déjà, chacun, plus de 3 milliards et demi de dollars. Cette introduction en bourse pourrait inciter d'autres compagnies de la "net economy" comme Uber, Airbnb ou encore Spotify, à se lancer sur les marchés financiers.