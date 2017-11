L'assurance maladie lance une campagne contre le mal de dos

publié le 16/11/2017 à 16:24

Aujourd'hui, une lombalgie sur cinq entraîne un arrêt de travail. C'est pourquoi L'Assurance maladie lance jeudi 16 novembre une campagne nationale sur le thème, "Mal de dos ? Le bon traitement c'est le mouvement". Cette campagne a pour but de combattre les fausses croyances sur le mal de dos et d'aider les Français à mieux le soulager et le prévenir sur le long thème.



La campagne grand public, prévue pour trois ans, débute vendredi 17 novembre à la télévision et durera jusqu'au 8 décembre, par affichage, et sur le web. Son message est simple : "En cas de mal de dos, le maintien de l'activité physique est la meilleure voie de guérison", souligne l'Assurance maladie dont le site, ameli.fr, délivre des conseils pour soulager son dos et éviter la récidive.

La lombalgie aiguë (mal de dos, tour de rein, lumbago) qui touche le bas de la colonne vertébrale peut avoir des répercussions importantes sur la qualité de vie des patients et présenter des risques de désinsertion professionnelle lorsqu'elle devient chronique. Et selon un sondage, 7 Français sur 10 pensent par exemple que le repos est le meilleur remède alors que c'est faux.

"Rester au lit est la pire des choses"

Grégory, vient consulter pour des problèmes de dos qui le font souffrir régulièrement. Ce patient de 47 ans a "le bas du dos qui se bloque, on a l'impression de pas pouvoir se pencher en avant, parfois on a même des espèces de pics, où on ne peut même plus bouger."



Venu consulter le docteur Pierre-Louis Druais, ce dernier se veut rassurant, "ce n'est absolument pas grave à partir du moment où il n'y a pas de sciatique, il n'y a pas de facteur inflammatoire, il n'y a pas une lésion quelconque."

Je fais le chat Grégory, un patient qui a mal au dos Partager la citation





Sur l'ordonnance du généraliste, ni radio, ni séance de kiné, inefficaces dans la phase aiguë, mais des antalgiques pour calmer la douleur et surtout "rester au lit est la pire des choses, explique le médecin. Le bon médicament c'est de bouger. Non pas du sport mais de l'exercice qui fait du bien au corps et qui fait du bien aussi à la tête."



Des exercices pour entretenir la tonicité des muscles et des étirements au quotidien. Grégory a déjà testé cette méthode avec succès : "J'ai un tapis de sol dans ma chambre, j'étire mon dos à la fois en concave et en convexe et je fais le chat. J'ai un chat, je fais la même posture que lui."