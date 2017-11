Toutes les questions sur notre cœur !

publié le 16/11/2017 à 07:00

Douleurs thoraciques, souffles, battements irréguliers, palpitations : à tout âge, le cœur nous offre de drôles de sensations qui engendrent des petites ou grandes frayeurs. Nous ne connaissons que très peu cet organe qui mesure 13 centimètres et pèse 300 grammes. Moteur mystérieux de notre corps, nous avons quelques difficultés à interpréter ses manifestations ou à comprendre son fonctionnement. Lors d'une précédente émission, nous vous donnions tous les conseils pour en prendre soin. Aujourd'hui, nous répondons à vos questions sur le sujet.



- Docteur Pierre Setbon : cardiologue et spécialiste du stress, auteur de "Ma médecine antistress", éditions du Moment et "Six ordonnances antistress : les meilleurs remèdes de six experts", éditions Thierry Souccar.



