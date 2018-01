"L'année 2018 devrait être un peu meilleure" espère François Lenglet

publié le 02/01/2018 à 11:18

2018 sera-t-elle une bonne année économique, comme les autres années en 8 ? Les récentes années en 8 ont toutes été des années de mûrissement du cycle économique ou la reprise s'est épanouie. Mais cette reprise peut aussi dégénérer car le sommet de l'euphorie financière est proche.



En 1988, la croissance atteignait 4,6% alors que la France était dirigée par Jacques Chirac à Matignon, c'était sous la cohabitation. C'est la croissance la plus forte que notre pays ait jamais connu depuis le choc pétrolier !

Dix ans plus tard, en 1998, c'est l'épanouissement de la reprise mondiale. La France, cette année-là fait 3.6% de croissance, on crée aussi 350 000 emplois. Une situation qui se prolonge en 1999 et en 2000 où ont lieu des créations d'emplois encore plus importantes, plus du double d'aujourd'hui.

Une croissance comprise entre 2 et 2,5%

Il faut néanmoins faire attention. On sous-estime toujours les retournements économiques à la hausse comme à la baisse : 2017 sera donc certainement réévaluée au dessus de 2%. 2018 va amplifier la tendance positive, il est possible que la croissance soit comprise entre 2 et 2.5%. Mais ce serait étonnant qu'on retrouve une croissance approchant les 4%.

N'oublions cependant pas l'année 2008. Cette année-là, la France a connu une croissance zéro sur toute l'année. En cause : la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre, qui a stoppé la croissance mondiale. La première partie de l'année était pourtant très bonne mais la crise financière en se déclenchant a fait plonger l’activité mondiale.



Le même risque n'est pas totalement absent aujourd'hui. C'est tout à fait envisageable, car nous sommes dans un climat d’euphorie financière. En 2017, il y a eu 71 records à la bourse de New York - c'est inédit -. il y a eu aussi l'envolée du cours du bitcoin, l'envolée du prix des tableaux, ou la croissance de l'endettement mondial qui est plus élevée de 30% qu'en 2008 où le pourcentage était déjà excessif.



Il y aura très probablement une nouvelle crise financière ces prochaines années... En attendant 2018 devrait être une année un peu meilleure, profitons-en !