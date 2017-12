publié le 20/12/2017 à 08:00

Un ciel bleu clair : c'est ce que nous dit l'Insee pour la météo des mois à venir. Il s'est largement dégagé, au point que l'institut statistique réévalue son estimation de croissance pour 2017 à 1,9%, et que ce sera probablement du même niveau en 2018. Cela fait six ans que la France n'a pas approché cette barre de 2% de croissance annuelle. Une croissance qui est largement partagée dans la zone euro, où le climat des affaires n'a pas été aussi bon depuis dix-sept ans.



Les conséquences sur le chômage seront malheureusement assez modestes à court terme. Il y aurait bien des créations d'emplois. Mais comme parallèlement le gouvernement supprime les "emplois aidés", le chômage ne baisserait qu'à la marge, de 0,1% à la mi-2018. Cela le porterait à 9,4% de la population active. Un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, nous n'aurons donc qu'une baisse du chômage de l'ordre de l'épaisseur du trait, malgré la reprise de l'activité.

Hausse d'impôts et inflation

Va-t-on voir notre pouvoir d'achat progresser ? Les salaires restent dynamiques en 2017, avec une hausse d'un peu plus de 2%, et la tendance resterait la même l’année qui vient. Mais le pouvoir d'achat devrait marquer le pas en 2018, sous l'effet de deux facteurs qui vont le faire diminuer momentanément.

D'abord, la hausse des impôts pour les ménages, la hausse de la CSG et les taxes sur le tabac et sur l'essence, qui interviendront en début d’année, alors que baisses ne seront intégralement mises en œuvre qu'à la fin 2018, avec notamment la réduction de la taxe d’habitation et la deuxième tranche de la réduction de charges sociales.



Ensuite, il y a la reprise de l'inflation, sous l'effet de la remontée des cours du pétrole. Tout ça nous fait un début d’année un peu délicat sur le plan des revenus.



On a passé la troisième

Cela veut-t-il dire que la consommation, qui fait l'essentiel de la croissance, en pâtirait ? Pas forcément, nous dit l'Insee, parce que les ménages tireraient un peu sur leurs réserves, leur épargne, dans l'attente des baisses d'impôts programmées.





Cela nous fait un tableau qui n'est pas mauvais. Vous vous souvenez qu'il y a un an, nous disions ici même que le moteur français était passé en seconde, après plusieurs années où il avait hoqueté en alternant la première et le point mort. Et bien cette fois-ci, on passe la troisième. Cela n'est pas encore la pleine vitesse, mais nous avons incontestablement accéléré.