publié le 02/01/2018 à 05:00

Le Français qui rumine, fulmine, râle est-il en train d'être gagné par l'optimisme ? Selon une étude Harris Interactive, réalisée en ligne auprès de 2.499 personnes pour RTL et M6, le niveau d'optimisme des Français pour l'année 2018 atteint 59% (contre 38% pour le niveau de pessimisme). Au lendemain d'une année 2017 jugée positive, ce niveau d'optimisme confirme sa hausse continue depuis décembre 2011, passant de 44% à 59% (+15 points en six ans).



Dans le détail, les femmes sont plus positives que les hommes (61% contre 57%) pour 2018. Trois quarts des moins de 35 ans affichent un bel optimisme en ce début d'année, contre 51% des 50 ans et plus.

Le taux d'optimisme varie aussi suivant des critères sociodémographiques. Ainsi, 65% des CSP+ se déclarent optimistes, quand ils sont 53% à être dans le même état d'esprit chez les inactifs. La région Île-de-France compte 64% d'euphoriques contre 58% pour la province.

Bilan de l'année par profil socio-démographique Crédit : Harris Interactive

Sans surprise, les Français, dont les convictions sont proches de celles défendues par La République En Marche, sont les plus optimistes (83%). Cela représente deux fois plus que les sympathisants Front national (42%). Le taux d'optimisme atteint 54% chez les sympathisants de La France insoumise et 61% chez leurs homologues des Républicains et du Parti socialiste.



Bilan de l'année par proximité politique Crédit : Harris Interactive

Lutter contre le terrorisme et le chômage, les priorités

2018 est une année de défis pour Emmanuel Macron et sa majorité. Interrogés sur les domaines d'actions prioritaires, les Français placent en tête de leur classement la lutte contre le terrorisme (71%). Elle devance la bataille contre le chômage (69%), dont les premiers résultats sont attendus "dans deux ans" par le chef de l'État, et la défense du système social (santé, retraites) (65%). L'éducation, la lutte contre l'insécurité et le pouvoir d'achat suivent avec 64%.



Les priorités des Français Crédit : Harris Interactive

En revanche, la place de la France dans l'Europe n'est jugée prioritaire que par 23% des Français, bien qu'ils se montrent optimistes sur la question à 51%. La culture (21%) et le droit de vote des étrangers (8%) ferment la marche de ce classement.



En matière d'immigration enfin, Emmanuel Macron a repris à son compte la célèbre déclaration de Michel Rocard. Lors de ses vœux du 31 décembre, il a répété que "nous ne pouvons accueillir tout le monde et nous ne pouvons le faire sans qu'il y ait des règles."



Les Français sont majoritaires à être en phase avec cette réflexion. D'une manière générale, un citoyen sur deux donne sa préférence à une politique de moindre accueil des immigrés sur le territoire national, contre 11% souhaitant voir cet accueil accru et 34% optant pour le statu quo. Ceci est particulièrement le cas concernant les immigrés économiques, malades ou souhaitant retrouver leur famille.



Focus sur l'immigration Crédit : Harris Interactive