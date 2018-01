Les ménages ne paieront pas moins d'impôts en 2018

publié le 02/01/2018 à 08:05

7 milliards d'impôts en moins en 2018. C'est ce qu'annonce le gouvernement. Mais ce montant englobe à la fois les entreprises et les ménages. Les premières seront donc servies mais les ménages feront face à une situation plus complexe. Pour eux, la facture devrait s'alourdir de 4,5 milliards d'euros selon l'INSEE, un résultat contesté par Bercy.



Les classes moyennes supérieures vont supporter l'essentiel de la charge. Mais il existe certains points positifs aux réformes fiscales. Le grand dossier reste la suppression de 30% la taxe d'habitation pour les personnes gagnant moins de 27.000 euros - ou 43.000 euros pour un couple - par an. Le gain sera effectif en fin d'année.

Autre bonus : suppression des cotisations maladies et chômage qui devraient faire augmenter le salaire net de 1.7%. Enfin les personnes bénéficiant d'actifs immatériels ne seront plus taxés qu'à 30%. Une mesure qui concerne principalement les ménages qui étaient assujettis à l'ISF.



Après avoir fait les comptes, le mieux serait de passer aux vœux 2019. Christian Menanteau Partager la citation





D'un autre côté, de nouvelles charges vont s'ajouter. La hausse des taxes sur les carburants se traduit pour les automobilistes à une facture annuelle comprise entre 200 et 350 euros, ou encore l'augmentation du forfait hospitalier à 20 euros par jour. Après avoir fait les comptes, le mieux serait de passer aux vœux 2019.

