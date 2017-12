Judith Kraft, luthière : "Je suis très heureuse d'aller aux concerts de mes clients"

et Loïc Farge

publié le 11/12/2017 à 11:20

Judith Kraft a commencé à exercer son métier en 1970. Auparavant, elle était jeune fille au pair chez des gens qui étaient musiciens. "J'ai demandé en toute naïveté s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait m'apprendre à fabriquer des violons. C'est comme cela que j'ai commencé", raconte-t-elle. Son atelier est situé au premier étage d'un immeuble du Xe arrondissement de Paris, avec un vieux plancher, de grandes fenêtres et plein de lumière. Il y a des morceaux de bois dans le couloir. Judith Kraft part de la simple bûche pour fabriquer les instruments.



En ce moment elle travaille sur un instrument imposant, pas encore verni et en train d'être assemblé : un violonet. "Après tant d'années, je suis toujours incapable de dire si le travail sera achevé la semaine prochaine ou dans trois semaines. Les gens ne sont pas pressés à un jour près", confie-t-elle. C'est un travail minutieux et qui nécessite beaucoup de patience.

Cinq violons fabriqués par an

Elle fabrique très peu de violons. Ils se comptent sur les doigts d'une main : "J'en fait à peu près cinq par an". Judith Kraft en conserve quelques-uns dans une petite pièce. Ils sont accrochés au mur. Il y a notamment le sien, qui a près de quarante ans.

Les luthiers ne sont pas très nombreux à Paris. On en compte une trentaine environ. Le milieu marche à la réputation. Les clients de Judith Kraft viennent du monde entier (Australie, États-Unis, Japon...). "Je suis très heureuse d'aller aux concerts de mes clients, de les entendre jouer. C'est vraiment l'aboutissement, car j'ai commencé par la musique. Que cela finisse par la musique, c'est le rêve", affirme-t-elle.



Un rêve qui devrait durer encore quelques années. "J'ai l'âge de la retraite, mais je ne me vois pas arrêter", assure-t-elle. Judith Kraft n'est pas prête de fermer son atelier. Elle a d'ailleurs trois ans de commandes devant elle.